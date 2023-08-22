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Байден на Гавайях рассказал о пожаре в своем доме 15 лет назад

Байден на Гавайях рассказал о пожаре в своем доме 15 лет назад

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Американский президент Джо Байден рассказал жителям Гавайев, что чуть не потерял жену, автомобиль и кошку во время пожара, который произошел 15 лет назад от удара молнии. Свою речь президент США произнес во время поездки после сильнейших пожаров на острове Мауи.

Отмечается, что журналисты нашли статью о происшествии в доме Джо Байдена. В публикации говорится о небольшом возгорании на кухне. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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