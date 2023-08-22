Новости мира: сброс воды с АЭС "Фукусима-1" начнется 24 августа

В Японии десятки людей, несмотря на дождь, собрались у офиса премьер-министра. Все они протестуют против сброса воды с АЭС "Фукусима-1". Уже в четверг, 24 августа, в море должна оказаться первая порция очищенной от радиации воды. Ее использовали для охлаждения реакторов, которые в марте 2011 года повредило цунами. На станции скопилось более миллиона тонн воды. Сбросить в океан значительную часть этого объема решили два года назад. Власти утверждают, что вода в целом очищена от радиоактивных веществ и содержит только тритий. Между тем, согласно опросам, около 80% японцев не считают сброс воды с "Фукусимы-1" безопасным.



Трамп сдастся властям по делу о попытке вмешательства в выборы. Как сообщает CNN, экс-президент США намерен явиться в тюрьму округа Фултон в штате Джорджия. Там его ждет стандартная процедура ареста – его обыщут, сфотографируют и возьмут отпечатки пальцев. Это дело станет первым, по которому Трампу будет необходимо внести залог в 200 тысяч долларов. Кроме того, по соглашению Трампу запрещено оказывать давление на стороны процесса, в том числе с помощью публикаций или репостов в соцсетях.

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