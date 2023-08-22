Участок МЦК закроют 26 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:30

В мире

Новости мира: сброс воды с АЭС "Фукусима-1" начнется 24 августа

Новости мира: сброс воды с АЭС "Фукусима-1" начнется 24 августа

Режим ЧС объявили в Калифорнии и Неваде из-за шторма "Хилари"

Более 350 очагов лесных пожаров зафиксировали в Канаде

Культурный центр загорелся в европейской части Стамбула

12 человек погибли в результате ДТП с пассажирским автобусом в Турции

В Конгрессе США протестуют против оказания помощи Украине – СМИ

Новости мира: шторм "Хилари" затопил дома и привел к землетрясению в Южной Калифорнии

Сильнейшую за 100 лет засуху зафиксировали в Панаме

Новости мира: лидера антимусульманского движения закидали камнями в Нидерландах

Пожар произошел на севере Греции в результате аномальной жары

В Японии десятки людей, несмотря на дождь, собрались у офиса премьер-министра. Все они протестуют против сброса воды с АЭС "Фукусима-1". Уже в четверг, 24 августа, в море должна оказаться первая порция очищенной от радиации воды. Ее использовали для охлаждения реакторов, которые в марте 2011 года повредило цунами. На станции скопилось более миллиона тонн воды. Сбросить в океан значительную часть этого объема решили два года назад. Власти утверждают, что вода в целом очищена от радиоактивных веществ и содержит только тритий. Между тем, согласно опросам, около 80% японцев не считают сброс воды с "Фукусимы-1" безопасным.

Трамп сдастся властям по делу о попытке вмешательства в выборы. Как сообщает CNN, экс-президент США намерен явиться в тюрьму округа Фултон в штате Джорджия. Там его ждет стандартная процедура ареста – его обыщут, сфотографируют и возьмут отпечатки пальцев. Это дело станет первым, по которому Трампу будет необходимо внести залог в 200 тысяч долларов. Кроме того, по соглашению Трампу запрещено оказывать давление на стороны процесса, в том числе с помощью публикаций или репостов в соцсетях.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомвидеоАлександра БрильМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика