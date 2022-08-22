Интернет провели на горе Килиманджаро в Африке

На склоны высшей точки Африки – горы Килиманджаро – провели интернет. Теперь делиться впечатлениями с высоты 5 985 метров можно в прямом эфире.

Из-за умопомрачительных пейзажей этот горный массив привлекает в Танзанию туристов со всего мира. При этом интернет по склонам Килиманджаро до сих пор не дотягивала до вершины примерно двух километров. Теперь же макушка тоже на связи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.