Проливные дожди и ураганный ветер накрыли Европу

Европу бросает из пекла в воду. После изнуряющей жары страны Старого Света накрыли проливные дожди с ураганным ветром. А в Китае засуха только нарастает и даже тормозит работу гидроэлектростанций.

Чего ждать России? И как ученые объясняют погодные аномалии? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.