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Новости

Новости

22 июля, 08:00

В мире

В Китае открыли клинику для лечения от нежелания работать

В Китае открыли клинику для лечения от нежелания работать

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В Китае открылась клиника для тех, кто не хочет ходить на работу. Специалисты центра помогают пациентам справляться с профессиональным выгоранием, эмоциональной нестабильностью и ощущением бессмысленности труда.

Перед началом лечения проводится диагностика, включая психологические собеседования и медицинское обследование. После этого для каждого пациента разрабатывают индивидуальный план терапии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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