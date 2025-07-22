В Китае открыли клинику для лечения от нежелания работать

В Китае открылась клиника для тех, кто не хочет ходить на работу. Специалисты центра помогают пациентам справляться с профессиональным выгоранием, эмоциональной нестабильностью и ощущением бессмысленности труда.

Перед началом лечения проводится диагностика, включая психологические собеседования и медицинское обследование. После этого для каждого пациента разрабатывают индивидуальный план терапии.

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