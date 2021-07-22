На Мальдивах введут новый налог на выезд с островов. Платить его должны будут и местные жители, и туристы. Исключение сделают только для дипломатов и детей до двух лет.

Налог начнут собирать с 1 января 2022 года. Его включат в стоимость авиабилета.

Иностранные пассажиры экономкласса будут платить за вылет 30 долларов – по нынешнему курсу это больше 2,2 тысячи рублей. Пассажиры бизнес-класса – уже по 60 долларов, а первого класса – по 90 долларов.

Самый высокий тариф для пассажиров частных самолетов – с них возьмут 120 долларов.

Кроме того, все вылетающие из местного аэропорта будут облагаться сбором на его развитие в 25 долларов. В настоящее время туристы платят аэропортовый сбор 15 долларов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.