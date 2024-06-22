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22 июня, 13:45

В мире

Новости мира: в Берлине прошла ежегодная акция "Свеча памяти"

Новости мира: в Берлине прошла ежегодная акция "Свеча памяти"

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Ежегодная памятная акция "Свеча памяти" состоялась на территории советского мемориала в берлинском Трептов-парке по случаю 83-й годовщины со дня начала Великой Отечественной войны. Активисты, неравнодушные граждане ФРГ и соотечественники зажгли в ночь на 22 июня свечи памяти в форме памятных дат "1941–45" и вспомнили героев, отдавших свои жизни за освобождение Европы от нацизма.

В юго-восточной части Турции, между провинциями Диярбакыр и Мардин произошел крупный пожар, в результате которого погибли более 10 человек. К настоящему времени его удалось локализовать, но пожарные еще ведут борьбу с огнем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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