Новости мира: в Берлине прошла ежегодная акция "Свеча памяти"

Ежегодная памятная акция "Свеча памяти" состоялась на территории советского мемориала в берлинском Трептов-парке по случаю 83-й годовщины со дня начала Великой Отечественной войны. Активисты, неравнодушные граждане ФРГ и соотечественники зажгли в ночь на 22 июня свечи памяти в форме памятных дат "1941–45" и вспомнили героев, отдавших свои жизни за освобождение Европы от нацизма.

В юго-восточной части Турции, между провинциями Диярбакыр и Мардин произошел крупный пожар, в результате которого погибли более 10 человек. К настоящему времени его удалось локализовать, но пожарные еще ведут борьбу с огнем.

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