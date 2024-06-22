В Ташкенте в День памяти и скорби возложили цветы на мемориале "Братские могилы"

Церемония возложения цветов на мемориальном комплексе "Братские могилы" прошла в Ташкенте в День памяти и скорби по жертвам Великой Отечественной войны.

В мероприятии принял участие посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов, главы диппредставительств Белоруссии, Казахстана и Азербайджана, сотрудники посольств дружественных России стран, а также представители общественности столицы Узбекистана, воины-интернационалисты, студенты и школьники.

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