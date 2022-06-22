Германия готовится объявить о чрезвычайных мерах для обеспечения газоснабжения

В Германии готовятся к чрезвычайным мерам для обеспечения газоснабжения. Власти хотят повысить так называемую степень готовности до второго уровня из трех. Об этом пишут немецкие СМИ.

В стране уже объявлена начальная степень. Она обязывает энергетические ведомства ежедневно отчитываться о ситуации с поставками газа. При второй степени правительство может рекомендовать компаниям экономить топливо. Тогда ситуация еще может регулироваться на уровне рынка.

Третья и максимальная степень вводится в случае, если рынок уже не в состоянии обеспечить снабжение газом. В середине июня "Газпром" снизил поставки топлива по "Северному потоку" из-за остановки двух турбин. В компании заявили, что немецкая Siemens приняла на ремонт агрегаты и не вернула их вовремя. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

