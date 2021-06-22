В Италии начали увольнять непривитых медиков – СМИ

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В рубрике "Откройте, ковид" телезрителям рассказывают последние новости о распространении коронавируса в мире.
В Италии начали увольнять непривитых от коронавируса медицинских работников. Об этом сообщает один из телеканалов. Еще в апреле они вошли в число тех, кто обязательно должен вакцинироваться. Каждому сотруднику больниц и клиник направили персональное приглашение. Но многие просто не пришли и отказ свой никак не объяснили. В результате людей начали отстранять от работы. Увольнять, если нет возможности перевести на должность без контакта с пациентами. По данным СМИ, такое требование итальянского правительства действует до 31 декабря.
А Эстония тем временем открыла границы для привитых от коронавируса туристов. Гости должны быть без симптомов ОРВИ, вакцинированные и достигшие максимального уровня иммунитета. Это значит, что они получили оба компонента вакцины не более, чем год назад.
Австралия снова столкнулась с ковидом. Санитарные нормы ужесточают в Сиднее. Число зараженных "индийским" штаммов за последнее время выросло вдвое, сообщают власти. Известно, что "дельтой" заразился один из сотрудников аэропорта, когда помогал перевозить экипаж прибывшего лайнера. После инфицирования он посетил торговый центр, несколько кафе и магазинов, в результате заболели еще 11 человек, а через сутки – 22. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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