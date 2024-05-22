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22 мая, 17:30

В мире

Новости мира: столкновения между войсками и жителями возобновились в Новой Каледонии

Новости мира: столкновения между войсками и жителями возобновились в Новой Каледонии

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В Новой Каледонии возобновились столкновения между войсками и сторонниками независимости после того, как туда вылетел французский президент Эммануэль Макрон. Президент Франции хотел организовать миссию на острове, однако обострил ситуацию. Сначала сеть Новой Каледонии подверглась беспрецедентной кибератаке, затем начались пожары. Жители выступают против изменений в конституции, которые пересматривают избирательные права для некоренных жителей.

Испания, Ирландия и Норвегия объявили о решении признать Палестину независимым государством. Документы должны вступить в силу 28 мая. По данным на вечер 22 мая, Палестину признают девять стран Евросоюза.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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