22 мая, 08:30В мире
Новости мира: французские железнодорожники вышли на акцию протеста
Сотни французских железнодорожников устроили акцию протеста в Париже. Их главное требование – улучшение условий труда и повышение зарплаты в преддверии Олимпийских игр. Протестующие угрожают властям сорвать международные соревнования.
Тем временем американский город Юма, штат Колорадо, приходит в себя после мощного ливня с грозой и градом. Разбиты окна в домах, повреждены машины. Часть из них застряли в сугробах. В соцсетях люди пишут, что размер горошин льда достигал 8–9 сантиметров.
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