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22 мая, 08:30

В мире

Новости мира: французские железнодорожники вышли на акцию протеста

Новости мира: французские железнодорожники вышли на акцию протеста

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Сотни французских железнодорожников устроили акцию протеста в Париже. Их главное требование – улучшение условий труда и повышение зарплаты в преддверии Олимпийских игр. Протестующие угрожают властям сорвать международные соревнования.

Тем временем американский город Юма, штат Колорадо, приходит в себя после мощного ливня с грозой и градом. Разбиты окна в домах, повреждены машины. Часть из них застряли в сугробах. В соцсетях люди пишут, что размер горошин льда достигал 8–9 сантиметров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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