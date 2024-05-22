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22 мая, 07:30

В мире

Новости мира: ошибка автопилота автомобиля Tesla могла стать причиной ДТП в США

Новости мира: ошибка автопилота автомобиля Tesla могла стать причиной ДТП в США

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Автомобиль Tesla американца Крейга Доти не заметил движущийся поезд и поехал прямо на состав. В последний момент водитель дернул руль и сумел избежать столкновения. Это был уже второй подобный случай в его практике. За последние пять лет из-за ошибок автопилота американского электромобиля случилось 736 ДТП.

Тем временем микроавтобус упал с парома в реку Нил в Египте. В салоне было около 20 человек. По предварительным данным, перед аварией у водителя случился конфликт с одной из пассажирок, после чего он покинул автобус, не поставив при этом транспортное средство на ручной тормоз. Из-за этого 15 человек погибли. Водитель с места происшествия скрылся.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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