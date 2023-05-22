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"Актуальный репортаж": погоня папарацци за принцем Гарри и его женой

"Актуальный репортаж": погоня папарацци за принцем Гарри и его женой

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Живущие в США британский принц Гарри и его жена Меган Маркл заявили, что автомобильная погоня папарацци за ними в Нью-Йорке была "близка к катастрофе". Поклонники пары сразу провели параллели с трагедией, которая произошла с матерью принца, Дианой.

Оказалось, что два часа погони, по официальным данным, превратились в 15 минут обычного преследования. Хотя вину папарацци сложно отрицать, говорят эксперты.

Что это были за люди? И как живет индустрия на Западе и в России? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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