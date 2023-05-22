Мэр Тбилиси обвинил в лицемерии противников возобновления прямого авиасообщения с РФ

Мэр Тбилиси Каха Каладзе обвинил в лицемерии противников возобновления прямого авиасообщения с Россией. Каха Каладзе напомнил, что в России живет большое количество грузин, у которых теперь появилась возможность прилететь на родину прямым рейсом.

Ранее президент страны Саломе Зурабишвили отказалась пользоваться услугами Georgian Airways, которая начала летать в Москву. В ответ на это в авиакомпании заявили, что не пустят Зурабишвили на борт, пока она не извинится.

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