Акции за и против вступления страны в Евросоюз прошли в Молдове

Акции за и против вступления страны в Евросоюз одновременно прошли в Молдове. Проевропейские акции организовали в центре Кишинева. По сообщениям местных СМИ, туда массово свозили бюджетников и студентов под угрозой увольнения и отчисления. Перед ними выступила президент республики Майя Санду. Она заявила, что Молдова должна войти в состав ЕС к 2030 году.

В это же время в регионах прошли акции против вступления страны в какие-либо блоки и за сохранение военного нейтралитета Молдовы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.