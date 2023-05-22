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Акции за и против вступления страны в Евросоюз прошли в Молдове

Акции за и против вступления страны в Евросоюз прошли в Молдове

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Акции за и против вступления страны в Евросоюз одновременно прошли в Молдове. Проевропейские акции организовали в центре Кишинева. По сообщениям местных СМИ, туда массово свозили бюджетников и студентов под угрозой увольнения и отчисления. Перед ними выступила президент республики Майя Санду. Она заявила, что Молдова должна войти в состав ЕС к 2030 году.

В это же время в регионах прошли акции против вступления страны в какие-либо блоки и за сохранение военного нейтралитета Молдовы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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