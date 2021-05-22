Новости мира: столкновения израильской полиции с палестинцами и землетрясение в Китае

В Иерусалиме снова неспокойно. На Храмовой горе через несколько часов после вступления в силу договоренностей о прекращении огня произошли столкновения израильской полиции с палестинцами. Полицейские сообщили что сотни молодых людей собрались, чтобы отпраздновать "то, что ХАМАС называет победой над Израилем". Палестинцы запускали фейерверки и размахивали флагами. После этого стражей порядка атаковали камнями и бутылками с зажигательной смесью. В ответ полетели резиновые пули и слезоточивый газ.

Мощное землетрясние магнитудой 7,4 произошло на юго-западе Китая. Погибли три человека, еще 27 пострадали. В Янби-Ийском уезде подсчитывают ущерб. Стихия повредила почти 13 тысяч домов. Местные власти направили в район бедствия более 600 спасателей, врачей и сотрудников других экстренных служб, а также 120 единиц техники.

В Грузии остановили производство "Боржоми". Работники завода бастуют с 18 мая. Люди недовольны зарплатой и условиями труда. Рабочие утверждают, что за год их жалованье снизилось на 200–250 лари, примерно на 4–5 тысяч рублей. Кадров не хватает, приходится трудиться без перерывов и сверхурочно. За лишние часы, по их словам, доплачивают копейки. Бастующих поддержало Объединение профсоюзов страны. У стен завода собрались сотни человек, устроив акцию протеста. Они обратились к руководству "Боржоми" с просьбой решить проблемы.

В Венеции открывается 17-й Архитектурная биеннале. Условием проведения является соблюдение социальной дистанции, дезинфекция рук и проверка температуры. Посетителям разрешат войти в два главных павильона, где выставлены, например, воздушный шар из Буэнос-Айреса и "Воскрешение возвышенного".

Букмекеры "Евровидения" признались, что погорячились с прогнозами по поводу Manizha. После второго полуфинала они пересмотрели свою позицию, и позицию певицы в рейтинге тоже. Шансы на победы понизили. Если раньше Manizha занимала 10 строчку, то теперь находится на 15.