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22 апреля, 08:00

В мире

Меган Маркл оказалась в центре нового скандала

Меган Маркл оказалась в центре нового скандала

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В погоне за красивыми кадрами супруга британского принца Гари герцогиня Сассекская Меган Маркл оказалась в центре громкого скандала. На своей странице в соцсети она опубликовала видео с уткой и утятами, которое вызвало волну критики у подписчиков.

По их мнению, сцена была не случайной. Маркл обвинили в том, что она специально выпустила птиц на дорогу, чтобы на их фоне покрасоваться перед камерой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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