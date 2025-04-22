Меган Маркл оказалась в центре нового скандала

В погоне за красивыми кадрами супруга британского принца Гари герцогиня Сассекская Меган Маркл оказалась в центре громкого скандала. На своей странице в соцсети она опубликовала видео с уткой и утятами, которое вызвало волну критики у подписчиков.

По их мнению, сцена была не случайной. Маркл обвинили в том, что она специально выпустила птиц на дорогу, чтобы на их фоне покрасоваться перед камерой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.