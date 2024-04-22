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Новости

22 апреля, 08:30

В мире

Новости мира: жители Канарских островов призвали ограничить число приезжающих туристов

Новости мира: жители Канарских островов призвали ограничить число приезжающих туристов

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На Канарских островах десятки тысяч местных жителей вышли на протесты и призвали пересмотреть туристическую стратегию испанского архипелага. Они требуют сократить количество посетителей, а также жалуются на рост арендной платы, бедность и проблемы с экологией.

Тем временем в Грузии продолжаются протесты против закона об иноагентах. Люди выходят на улицы Тбилиси уже седьмой день. Сотни сторонников оппозиции прошли от здания парламента к Верховному суду Грузии.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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