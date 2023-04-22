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22 апреля, 21:30

В мире

Жители шведского города устроили демонстрации против членства в НАТО

Жители шведского города устроили демонстрации против членства в НАТО

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В Швеции жители города Гетеборг устроили демонстрации против членства в НАТО. По оценке полиции, в акции приняли участие до 2,5 тысячи человек.

Люди с плакатами и транспарантами "Нет НАТО" и "Остановить "Аврору 23" прошли по центру города. В нескольких местах они перекрыли движение транспорта. По словам одной из активисток, вопрос вступления Швеции в НАТО надо решать с помощью референдума.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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