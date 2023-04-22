Грозы с сильными ливнями обрушились на турецкий город Адана, сообщили в местной администрации. Спасатели вытаскивают людей из затопленных машин. Погода в Турции бушует еще с четверга, в некоторых провинциях были торнадо и крупный град. В некоторых районах образовавшиеся ледяные сугробы достигают 40 сантиметров.

Водяной смерч обрушился на берег Южной Калифорнии. Посетителей голливудского пляжа это явление застало врасплох. В один момент поток воды и воздуха разбросал по берегу шезлонги и зонтики. Людей стихия вынудила спасаться бегством. Некоторых сбило с ног. Любители пляжного отдыха утверждают, что давно не видели такого в этих местах.

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