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Во Франции протестующие заблокировали вход в медицинский центр

Во Франции протестующие заблокировали вход в медицинский центр

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Во Франции протестующие заблокировали вход в медицинский центр, куда приехал министр здравоохранения. Его встретили 250 человек, возмущенных принятой пенсионной реформой. Люди гремели кастрюлями и сковородками. Министр смог зайти в центр только через запасной вход. Манифестантов оттесняла полиция. Министр заявил, что "звук сковородок не помешает ему продолжать работать и двигаться вперед".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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