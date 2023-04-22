Мужчины в канадском правительстве устроили дефиле на розовых шпильках

В канадском правительстве переобулись и устроили дефиле на розовых шпильках. Видео поделился министр транспорта Канады. Так они намерены привлечь внимание к проблемам женщин. В частности, тех, кто пострадал от любой формы насилия – физической, эмоциональной, финансовой или сексуальной.

Акция называется "Надежда на высоких каблуках". Причем канадские мужчины проводят ее не в первый раз. Цвет выбран не случайно. Розовый на Западе стал символом борьбы за женские права.

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