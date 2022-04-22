В Киргизии призвали не надевать одежду с символикой Z 9 Мая

В Киргизии призвали не надевать военную форму и одежду с символикой Z 9 Мая. За появление в таком виде на шествии "Бессмертного полка" может наступить уголовная ответственность.

По мнению киргизской власти, такие действия способны спровоцировать разжигание межнациональной розни. Нарушителям по этой статье в Киргизии грозит до пяти лет лишения свободы или крупный штраф – около 200 тысяч рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

