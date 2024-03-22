Новости мира: в ЕС обсудят вступление в союз Боснии и Герцеговины

Лидеры государств и правительств Евросоюза согласились на переговоры о членстве Боснии и Герцеговины. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. Ранее стало известно о затягивании переговорного процесса по вступлению в ЕС Украины и Молдавии. Как сообщила газета Politico, соглашение по этим странам вряд ли может быть достигнуто в ближайшее время.

Тем временем в Молдавии репортер местного канала спросила президента страны Майю Санду о скандальном тендере в аэропорту Кишинева. По словам журналистки, результаты были подтасованы, и Санду сыграла в этом не последнюю роль. Следующий неудобный вопрос был об отдыхе главы государства на одной из дорогостоящих виноделен страны. Санду назвала это провокацией, а через несколько дней вещание канала приостановили. Это был уже 13-й по счету закрытый канал в Молдавии.

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