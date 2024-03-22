Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 марта, 10:30

В мире

Новости мира: самый большой подвесной бассейн в мире показали в Саудовской Аравии

Новости мира: самый большой подвесной бассейн в мире показали в Саудовской Аравии

Новости мира: серия извержений вулканов продолжилась в Исландии

Новости мира: сотни нелегальных мигрантов попытались перебраться из Мексики в США

Новости мира: селевые потоки затопили боливийскую столицу Ла-Пас

Новости мира: фермеры заблокировали комплекс нефтяной компании Total Energies во Франции

Новости мира: школы и торговые центры в Буэнос-Айресе затопило из-за рекордных осадков

Новости мира: Нидерланды передадут Украине истребители F-16 в 2024 году

Новости мира: мемы с новыми фото президента Франции стали появляться в Сети

Новости мира: подземный тоннель в Узбекистан нашли в приграничном селе в Киргизии

Новости мира: лесные пожары стали разрастаться на юге Китая

В Саудовской Аравии показали самый большой подвесной бассейн в мире. Его длина составляет 450 метров. Он появится на крыше нового гостиничного комплекса, который собираются построить в футуристическом городе Неом. По словам архитекторов, гостям будет казаться, что они парят над пустынной лагуной.

Китайские бариста придумали, как сделать кофе с изображением домашнего питомца. Для создания такого кофе потребуется фотография животного, и бариста оформит 3D-печать из сливочной пены на напитке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомвидеоИван ЕвдокимовЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика