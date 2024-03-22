Новости мира: самый большой подвесной бассейн в мире показали в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии показали самый большой подвесной бассейн в мире. Его длина составляет 450 метров. Он появится на крыше нового гостиничного комплекса, который собираются построить в футуристическом городе Неом. По словам архитекторов, гостям будет казаться, что они парят над пустынной лагуной.

Китайские бариста придумали, как сделать кофе с изображением домашнего питомца. Для создания такого кофе потребуется фотография животного, и бариста оформит 3D-печать из сливочной пены на напитке.

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