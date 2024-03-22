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Новости

22 марта, 07:30

В мире

Новости мира: сотни нелегальных мигрантов попытались перебраться из Мексики в США

Новости мира: сотни нелегальных мигрантов попытались перебраться из Мексики в США

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Сотни нелегальных мигрантов попытались перебраться из Мексики в США. Сначала у границы штата Техас скопилось около 600 человек, нацгвардия пыталась отогнать их от забора, однако мигранты сломали ограждение с колючей проволокой и сбили с ног пограничников. Но все их усилия оказались тщетны, впереди их ждал другой забор.

Во французском городе Периге протестующие фермеры забаррикадировали здание префектуры мусором и покрышками. Местные аграрии продолжают протестовать против сельхозполитики, а также несвоевременной финансовой помощи. Однако власти Франции приняли решение сильнее наращивать импорт продукции с Украины.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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