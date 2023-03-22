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В Париже загорелся мусор, накопленный с 9 марта

В Париже загорелся мусор, накопленный с 9 марта

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Противники пенсионной реформы перекрыли железнодорожные пути во Франции

Париж оказался в огне и зловонном дыму. Дело в том, что в городе горит практически весь мусор, накопленный с 9 марта. Именно тогда сотрудники клининговых компаний объявили забастовку в рамках протеста против пенсионной реформы во Франции.

По подсчетам парижской мэрии, объемы неубранного мусора на улицах достигали 10 тысяч тонн. Горожане в соцсетях жалуются на невыносимый запах и опасаются новых пожаров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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