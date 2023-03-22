Толпа фанатов собралась у ресторана, в котором находился Месси

Попытка поужинать в ресторане для футболиста Лионеля Месси едва не переросла в беспорядки. Фанаты спортсмена, который теперь в Аргентине имеет статус живой легенды, собрались у заведения. Пробираться домой ему пришлось вместе с полицией.

Несмотря на это, болельщики пытались сфотографироваться со звездой или хотя бы дотронуться до него рукой. Встречу Месси фанаты восприняли как еще один футбольный праздник.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.