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Толпа фанатов собралась у ресторана, в котором находился Месси

Толпа фанатов собралась у ресторана, в котором находился Месси

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Попытка поужинать в ресторане для футболиста Лионеля Месси едва не переросла в беспорядки. Фанаты спортсмена, который теперь в Аргентине имеет статус живой легенды, собрались у заведения. Пробираться домой ему пришлось вместе с полицией.

Несмотря на это, болельщики пытались сфотографироваться со звездой или хотя бы дотронуться до него рукой. Встречу Месси фанаты восприняли как еще один футбольный праздник.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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