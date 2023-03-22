Новости мира: началу слушаний против Трампа помешала угроза взрыва

Началу слушаний против экс-президента США Дональда Трампа помешало ложное сообщение об угрозе взрыва, сообщает агентство Bloomberg. Суд должен был рассмотреть иск на 250 миллионов долларов. Дело в том, что компанию Trump Organization обвиняют в махинациях с финансовой отчетностью.

Впервые в истории экс-главе Белого дома грозит арест. Заключить Трампа под стражу требовали и его критики, которые вместе со сторонниками собрались перед зданием суда. Причина всему, утверждает следствие, в том, что Трамп в 2016 году заплатил актрисе "приватного" жанра 130 тысяч долларов за молчание о романе. Позднее эту сумму ему компенсировала Trump Organization. А случилось это все накануне выборов, что может вступить в противоречие с законом.

Митингующие в Париже забросали полицию петардами. В ответ граждане получают порции слезоточивого газа и удары дубинок. Накануне профсоюзы вновь призвали граждан выйти на акцию против пенсионной реформы. К вечеру на площади Республики собрались несколько тысяч человек.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.