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22 февраля, 22:15

В мире

Новости мира: Папе Римскому провели переливание крови

Новости мира: Папе Римскому провели переливание крови

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Состояние Папы Римского Франциска, который проходит лечение от пневмонии, остается критическим. Ему сделали переливание крови, сообщает служба печати Ватикана.

В Париже прошла манифестация за выход Франции из Евросоюза и НАТО. Шествие сотен человек организовала партия "Патриоты" и ее лидер Флориан Филиппо. Он считает, что выход из ЕС позволит стране отстаивать свои национальные интересы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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