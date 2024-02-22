Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 февраля, 21:30

В мире

Новости мира: крупнейшая больница штата Алабама приостановила все процедуры ЭКО

Новости мира: крупнейшая больница штата Алабама приостановила все процедуры ЭКО

Новости мира: извержение крупного вулкана произошло в Мексике

Новости мира: лавина накрыла российских туристов на горнолыжном курорте в Индии

Новости мира: акция протеста фермеров началась в Словакии

Новости мира: эвакуация людей началась в австралийском штате Виктория из-за пожара

Новости мира: испанский суд приговорил экс-защитника "Барселоны" к 4,5 года тюрьмы

Новости мира: глава МИД РФ Лавров прибыл на саммит G20 в Рио-де-Жанейро

Новости мира: высота снежного покрова в Индии составила более 2 метров

Новости мира: грузовое судно врезалось в мост в Китае

Новости мира: протесты испанских фермеров парализовали движение в Мадриде

В США крупнейшая больница штата Алабама приостановила все процедуры ЭКО в связи с решением суда. Верховный суд штата постановил, что замороженные эмбрионы могут считаться детьми. Это позволяет женщинам взыскивать компенсацию в случае неудачной попытки забеременеть.

В Мексике началось извержение крупного вулкана. Его высота более пяти километров. Он считается второй по величине вершиной в стране. В последний раз извержение там происходило в ноябре прошлого года.

Камнепад на трассе в горном районе Индии попал на кадры видеорегистратора. Автомобили образовали затор и в этот момент сверху на них начинают падать огромные валуны. Один из них угодил в машину.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомпроисшествиявидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика