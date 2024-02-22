Новости мира: крупнейшая больница штата Алабама приостановила все процедуры ЭКО

В США крупнейшая больница штата Алабама приостановила все процедуры ЭКО в связи с решением суда. Верховный суд штата постановил, что замороженные эмбрионы могут считаться детьми. Это позволяет женщинам взыскивать компенсацию в случае неудачной попытки забеременеть.

В Мексике началось извержение крупного вулкана. Его высота более пяти километров. Он считается второй по величине вершиной в стране. В последний раз извержение там происходило в ноябре прошлого года.

Камнепад на трассе в горном районе Индии попал на кадры видеорегистратора. Автомобили образовали затор и в этот момент сверху на них начинают падать огромные валуны. Один из них угодил в машину.

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