Новости мира: празднование китайского Нового года и беспорядки в Атланте

По всему миру отмечают китайский Новый год. В самой Поднебесной празднования продлятся две недели. Первые после пандемийных ограничений торжества обещают быть особенно пышными.

В Атланте на новость об убийстве задержанного полицейским ответили погромом и беспорядками. Местные жители публикуют кадры с улиц. Объята огнем полицейская машина. Видимо, кто-то совершил поджог.

Против политики правительства выступают и в Испании. Манифестанты протестуют против замены более жесткой статьи уголовного кодекса "Бунт", по которой осудили многих лидеров каталонского движения за независимость на статью "Массовые беспорядки".

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