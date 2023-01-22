10:00В мире
Новости мира: празднование китайского Нового года и беспорядки в Атланте
По всему миру отмечают китайский Новый год. В самой Поднебесной празднования продлятся две недели. Первые после пандемийных ограничений торжества обещают быть особенно пышными.
В Атланте на новость об убийстве задержанного полицейским ответили погромом и беспорядками. Местные жители публикуют кадры с улиц. Объята огнем полицейская машина. Видимо, кто-то совершил поджог.
Против политики правительства выступают и в Испании. Манифестанты протестуют против замены более жесткой статьи уголовного кодекса "Бунт", по которой осудили многих лидеров каталонского движения за независимость на статью "Массовые беспорядки".
Подробнее об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.