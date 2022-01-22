Новости мира: спутник США на орбите и ответ Лебедева на санкции Зеленского

В США запустили ракету-носитель Atlas с двумя военными спутниками на борту. Они пополнили уже действующую группировку и будут следить за космическими аппаратами других стран, предупреждать о потенциально опасных ситуациях

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против целого ряда российских компаний и граждан. В списке – более 20 транспортных, страховых, строительных, культурных учреждений из Москвы, Петербурга, Крыма и других городов. Под санкции, в частности, попали экс-генпрокурор Юрий Чайка и Артемий Лебедев.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у японского острова Кюсю, угрозы цунами нет. Очаг залегал на глубине в 51 километр. Как сообщается, подземные толчки не вызвали каких-либо нештатных ситуаций на местных АЭС.

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