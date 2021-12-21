Таиланд временно закрывает для туристов все провинции, кроме Пхукета

Таиланд временно закрывает для иностранных туристов все провинции, кроме Пхукета. В стране сейчас рассматривают возможность снова ввести обязательный карантин для всех въезжающих. Об этом рассказали в пресс-службе туроператора Tez Tour.

С 1 сентября российские туристы могли въехать в Таиланд по схеме "Сэндбокс". В рамках этой программы можно было посетить ряд провинций, включая Пхукет, однако это касалось только тех, кто успел привиться обеими дозами "Спутника V".

Для въезда в страну туристам также требуется "Тай Пасс", то есть разрешение на въезд. Еще одно важное условие – обязательное семидневное проживание в отелях, расположенных в пределах территорий, где реализуется эта программа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.