Москвичам рассказали о самых обсуждаемых событиях в мире

Сильнейшая песчаная буря накрыла северо-восток Австралии. Ветер со скоростью свыше 100 километров в час обрушил горы песка на штат Квинсленд. По словам жителей, это был один из крупнейших штормов за последние годы. Данных о пострадавших пока не поступало.

В Египте выпал снег. В северных провинциях закрыли морские порты. Там высота волн достигает 5 метров.

В Штатах умер первый человек с "Омикроном". По данным СМИ, это 50-летний мужчина из Техаса. Он не был привит. В США этот штамм уже стал доминирующим: за неделю его нашли у 73% заразившихся. Хотя неделей ранее новый штамм был лишь у 12% инфицированных.

Японские ученые победили старость. Они разработали вакцину, которая будет поддерживать человека в тонусе долгое время. Препарат создали на основе аминокислот и живого белка. По словам разработчиков, пептид помогает разрушать старые клетки. Также вакцина подойдет при борьбе с сахарным диабетом и ожирением.

В Шотландии хотят посмертно помиловать женщин, осужденных за колдовство в 16–18 веках. Таких около 4 тысяч. Законопроект по реабилитации внесли местные парламентарии. Об этом пишет The Sunday Times. Если его примут, жертвам процессов принесут официальные извинения и установят памятник.

У американского президента появился щенок немецкой овчарки. Видео с четвероногим появилось на странице Байдена в Twitter. На кадрах видно, как президент играет в мячик с питомцем. По данным CNN, овчарку подарили родственники.

8 человек находятся в больнице после крупной аварии в Баварии. В американский военный конвой врезался грузовик. Он на большой скорости влетел в колонну из четырех автомобилей, припаркованных на обочине.