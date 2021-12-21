Москвичам рассказали о самых обсуждаемых событиях в мире

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Сильнейшая песчаная буря накрыла северо-восток Австралии. Ветер со скоростью свыше 100 километров в час обрушил горы песка на штат Квинсленд. По словам жителей, это был один из крупнейших штормов за последние годы. Данных о пострадавших пока не поступало.
В Египте выпал снег. В северных провинциях закрыли морские порты. Там высота волн достигает 5 метров.
В Штатах умер первый человек с "Омикроном". По данным СМИ, это 50-летний мужчина из Техаса. Он не был привит. В США этот штамм уже стал доминирующим: за неделю его нашли у 73% заразившихся. Хотя неделей ранее новый штамм был лишь у 12% инфицированных.
Японские ученые победили старость. Они разработали вакцину, которая будет поддерживать человека в тонусе долгое время. Препарат создали на основе аминокислот и живого белка. По словам разработчиков, пептид помогает разрушать старые клетки. Также вакцина подойдет при борьбе с сахарным диабетом и ожирением.
В Шотландии хотят посмертно помиловать женщин, осужденных за колдовство в 16–18 веках. Таких около 4 тысяч. Законопроект по реабилитации внесли местные парламентарии. Об этом пишет The Sunday Times. Если его примут, жертвам процессов принесут официальные извинения и установят памятник.
У американского президента появился щенок немецкой овчарки. Видео с четвероногим появилось на странице Байдена в Twitter. На кадрах видно, как президент играет в мячик с питомцем. По данным CNN, овчарку подарили родственники.
8 человек находятся в больнице после крупной аварии в Баварии. В американский военный конвой врезался грузовик. Он на большой скорости влетел в колонну из четырех автомобилей, припаркованных на обочине.
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