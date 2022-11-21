Непогода в Москве и причина пожара на столичном цветочном складе

Городские службы столицы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды. Снегопад, сильный ветер, гололедица и ледяной дождь – все это обещают синоптики. Гидрометцентр на два дня объявил желтый уровень опасности.



Сильные снегопады накрыли США. В штате Нью-Йорк даже объявлен режим ЧС. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. Это позволит привлечь больше сил и средств для ликвидации последствий непогоды, а также оказать федеральную помощь жителям.

Пожар на цветочном складе в центре Москвы мог начаться из-за проблем с электропроводкой, либо неправильного обращения с огнеопасными предметами. Обе эти версии сейчас рассматривает Следственный комитет. Сгорело больше двух с половиной тысяч квадратных метров.

Возможность второй волны мобилизации в Кремле не обсуждается. Об этом заявил журналистам Дмитрий Песков. Он уточнил, что не может говорить за министерство обороны, но конкретно в Кремле таких разговоров нет.



Российские военные в Херсонской области уничтожили украинских диверсантов, которые пытались переправиться на катере на левый берег Днепра. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Подробнее об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.