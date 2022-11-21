Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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Новости

21 ноября, 21:00

В мире

Непогода в Москве и причина пожара на столичном цветочном складе

Непогода в Москве и причина пожара на столичном цветочном складе

Новости часа: число жертв землетрясения в Индонезии достигло 162

Свыше 160 человек стали жертвами землетрясения в Индонезии

Россиянам рассказали о гостеприимстве жителей Катара на чемпионате мира по футболу

Новости часа: добровольцы-участники СВО получат статус ветерана боевых действий

Аномальные снегопады накрыли США

Организаторы чемпионата мира по футболу в Катаре решили запретить продажу алкоголя

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Порядка 30 человек погибли при землетрясении в Индонезии

Городские службы столицы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды. Снегопад, сильный ветер, гололедица и ледяной дождь – все это обещают синоптики. Гидрометцентр на два дня объявил желтый уровень опасности.

Сильные снегопады накрыли США. В штате Нью-Йорк даже объявлен режим ЧС. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. Это позволит привлечь больше сил и средств для ликвидации последствий непогоды, а также оказать федеральную помощь жителям.

Пожар на цветочном складе в центре Москвы мог начаться из-за проблем с электропроводкой, либо неправильного обращения с огнеопасными предметами. Обе эти версии сейчас рассматривает Следственный комитет. Сгорело больше двух с половиной тысяч квадратных метров.

Возможность второй волны мобилизации в Кремле не обсуждается. Об этом заявил журналистам Дмитрий Песков. Он уточнил, что не может говорить за министерство обороны, но конкретно в Кремле таких разговоров нет.

Российские военные в Херсонской области уничтожили украинских диверсантов, которые пытались переправиться на катере на левый берег Днепра. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Подробнее об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.

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