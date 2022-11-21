21 ноября, 22:30В мире
Россиянам рассказали о гостеприимстве жителей Катара на чемпионате мира по футболу
Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Болеем за ваших". Каждый день россиянам рассказывают, как обстоят дела на чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре.
О гостеприимстве принимающей страны свидетельствуют кадры, которые сняли фанаты сборной Англии. Посреди ночи болельщики решили отправиться на поиски пива, а в итоге познакомились с местными шейхами, которые пригласили их во дворец, разрешили погладить ручных львов, а потом прокатили по ночному городу. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.