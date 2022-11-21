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Новости

21 ноября, 22:30

В мире

Россиянам рассказали о гостеприимстве жителей Катара на чемпионате мира по футболу

Россиянам рассказали о гостеприимстве жителей Катара на чемпионате мира по футболу

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Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Болеем за ваших". Каждый день россиянам рассказывают, как обстоят дела на чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре.

О гостеприимстве принимающей страны свидетельствуют кадры, которые сняли фанаты сборной Англии. Посреди ночи болельщики решили отправиться на поиски пива, а в итоге познакомились с местными шейхами, которые пригласили их во дворец, разрешили погладить ручных львов, а потом прокатили по ночному городу. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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