Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

15:45

В мире

Организаторы чемпионата мира по футболу в Катаре решили запретить продажу алкоголя

Организаторы чемпионата мира по футболу в Катаре решили запретить продажу алкоголя

Новости часа: РФ займется поиском расстрелявших российских военнопленных на Украине

Новости часа: более 105 тыс абонентов в Донецке остались без света из-за обстрелов ВСУ

Порядка 30 человек погибли при землетрясении в Индонезии

Любовные письма Боба Дилана продали на аукционе за 670 тыс долларов

Турция будет требовать страховку у проходящих через Босфор танкеров с 1 декабря

Новости мира: в Британии опасаются, что переданное Украине оружие окажется у террористов

Пять человек погибли в результате стрельбы в ночном клубе в Колорадо

Трамп заявил, что не заинтересован в возвращении в Twitter

Маск восстановил страницу Трампа в Twitter

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Болеем за ваших". Каждый день россиянам рассказывают, как обстоят дела на чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре.

В этом году организаторы турнира решили запретить продажу алкоголя. Спонсорский контракт с FIFA на 75 миллионов долларов есть у компании Budweiser, теперь они могут продавать пиво только в фан-зонах. Представители компании показали, как выглядят излишки из-за срочного решения катарских властей. Компания планирует отдать эти запасы стране-победителю турнира. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомспортвидеоЕкатерина ФоменкоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика