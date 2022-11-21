Организаторы чемпионата мира по футболу в Катаре решили запретить продажу алкоголя

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Болеем за ваших". Каждый день россиянам рассказывают, как обстоят дела на чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре.

В этом году организаторы турнира решили запретить продажу алкоголя. Спонсорский контракт с FIFA на 75 миллионов долларов есть у компании Budweiser, теперь они могут продавать пиво только в фан-зонах. Представители компании показали, как выглядят излишки из-за срочного решения катарских властей. Компания планирует отдать эти запасы стране-победителю турнира. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.