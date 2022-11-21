Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

08:00

В мире

Любовные письма Боба Дилана продали на аукционе за 670 тыс долларов

Любовные письма Боба Дилана продали на аукционе за 670 тыс долларов

Турция будет требовать страховку у проходящих через Босфор танкеров с 1 декабря

Новости мира: в Британии опасаются, что переданное Украине оружие окажется у террористов

Пять человек погибли в результате стрельбы в ночном клубе в Колорадо

Трамп заявил, что не заинтересован в возвращении в Twitter

Маск восстановил страницу Трампа в Twitter

Москвичам рассказали о последних актуальных новостях

Явка на президентских выборах в Казахстане составила 51,16%

Москвичам рассказали о последних событиях в мире

В преддверии ЧМ по футболу в столице Катара состоялось пиротехническое шоу

42 любовных письма Боба Дилана продали на аукционе за 670 тысяч долларов. В юности певец и музыкант писал их в течение двух лет. Адресат – девушка по имени Барбара Энн Хьитт, с которой Дилан встречался в школе.

В письмах будущая рок-звезда признается в своих чувствах и делится планами на будущее. В частности, он выражает надежду, что ему удастся когда-нибудь стать знаменитым.

Послания обнаружила дочь Хьюитт, а новым владельцем стал один из португальских книжных магазинов. Они хотят сделать архив писем доступным для фанатов и исследователей творчества Боба Дилана. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомвидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика