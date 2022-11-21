Любовные письма Боба Дилана продали на аукционе за 670 тыс долларов

42 любовных письма Боба Дилана продали на аукционе за 670 тысяч долларов. В юности певец и музыкант писал их в течение двух лет. Адресат – девушка по имени Барбара Энн Хьитт, с которой Дилан встречался в школе.

В письмах будущая рок-звезда признается в своих чувствах и делится планами на будущее. В частности, он выражает надежду, что ему удастся когда-нибудь стать знаменитым.

Послания обнаружила дочь Хьюитт, а новым владельцем стал один из португальских книжных магазинов. Они хотят сделать архив писем доступным для фанатов и исследователей творчества Боба Дилана. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.