Россияне жалуются на многочасовые задержки вылетов из Египта

Москвичи не могут вылететь из Египта. Люди жалуются на чрезмерное усердие проверяющих в Шарм-Эль-Шейхе.

По словам пассажиров AZUR air, очереди и давка присутствуют на всех этапах: на входе в аэропорт и возле рамок металлодетектора. Людей и багаж постоянно перемещают. А недовольным отвечают, что это требование российской стороны. И действительно, граждан других стран не задерживают, регистрация проходит быстро. При этом на других стойках россиянам отказывают в обслуживании.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

