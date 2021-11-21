Москвичам рассказали о главных событиях в мире

09:15
На Египет обрушились ливни с ураганным ветром. В десяти провинциях отменили школьные занятия. Улицы в Александрии и еще нескольких городах серьезно залило. Под воду ушли машины и продуктовые лавки. Известно, что досталось и Каиру. Ожидается, что ливни продлятся в стране до вторника. Подсчитывать ущерб пока рано.
А в городе Файюм, что находится недалеко от Каира, пронеслась песчаная буря. Кадры удалось снять очевидцам.
Ливни накрыли и центральную часть Израиля. Есть первые жертвы и пострадавшие. Увеличилось число аварий, в том числе смертельных. На дороге погибли водитель машины и мотоциклист. Непросто и пешеходам. Осадки продолжатся и сегодня. Специалисты опасаются, что реки могут выйти из берегов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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