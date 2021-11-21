Дорога в Калифорнии у города Карлсбад оказалась усыпана деньгами в прямом смысле этого слова. Видео сняли счастливые обладатели упавшего под ноги богатства.

Десятки легковушек и грузовиков остановились на трассе. Водители и пассажиры бросились собирать купюры. Выяснилось, что деньги потеряла машина инкассации. У бронированного грузовика произвольно открылась задняя дверь и купюры полетели на дорогу. Сейчас полиция изучает видео, пытаясь вычислить сборщиков денег, чтобы вернуть хотя бы часть потерянной суммы.

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