Из-за шторма "Бабет" в Дании и Швеции отменяют авиарейсы. Об этом сообщают западные СМИ.

Также в этих странах отменяют и маршруты наземного транспорта, в том числе поездов и автобусов. По разным оценкам, ситуация повлияла на 20 тысяч пассажиров.

Шторм "Бабет" пришел со стороны Великобритании. Там прошли мощные ливни и наводнения, в результате которых погибли 3 человека. В ближайшие дни ураган переместится к северу, сообщают метеорологи.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.



