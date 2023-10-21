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21 октября, 07:30

В мире

Из-за шторма "Бабет" в Дании и Швеции отменяют авиарейсы

Из-за шторма "Бабет" в Дании и Швеции отменяют авиарейсы

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Из-за шторма "Бабет" в Дании и Швеции отменяют авиарейсы. Об этом сообщают западные СМИ.

Также в этих странах отменяют и маршруты наземного транспорта, в том числе поездов и автобусов. По разным оценкам, ситуация повлияла на 20 тысяч пассажиров.

Шторм "Бабет" пришел со стороны Великобритании. Там прошли мощные ливни и наводнения, в результате которых погибли 3 человека. В ближайшие дни ураган переместится к северу, сообщают метеорологи.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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