21 октября, 07:30В мире
Из-за шторма "Бабет" в Дании и Швеции отменяют авиарейсы
Из-за шторма "Бабет" в Дании и Швеции отменяют авиарейсы. Об этом сообщают западные СМИ.
Также в этих странах отменяют и маршруты наземного транспорта, в том числе поездов и автобусов. По разным оценкам, ситуация повлияла на 20 тысяч пассажиров.
Шторм "Бабет" пришел со стороны Великобритании. Там прошли мощные ливни и наводнения, в результате которых погибли 3 человека. В ближайшие дни ураган переместится к северу, сообщают метеорологи.
Об этом – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также