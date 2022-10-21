Присяжные оправдали Кевина Спейси по делу о сексуальных домогательствах – СМИ

Актер Кевин Спейси невиновен в домогательствах, суд назвал недоказанными обвинения актера Энтони Рэппа. Об этом сообщили NBC News.

Присяжные заявили, что действия Спейси в 1986 году в отношении 14-летнего Рэппа не носили сексуального характера и не могут подпадать под закон о растлении малолетних. Изначально же ответчик утверждал, что не помнит этой истории, одновременно объясняя свои поступки действием алкоголя.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.