Новости мира: бывшие сотрудницы авиакомпании Alitalia разделись в центре Рима

Бывшие сотрудницы авиакомпании Alitalia разделись в центре Рима. Около 30 бортпроводниц компании, которую закрыли на прошлой неделе, выстроились в несколько рядов и сняли с себя униформу, оставшись в ночных рубашках. Таким образом они пытались привлечь внимание правительства к проблемам тех авиаторов, которые остались без работы. Да, на базе ликвидированной Alitalia создан другой перевозчик, Ita. Однако из 10 тысяч сотрудников старой авиакомпании в новую приняли менее трех тысяч.

Футбольный клуб "Лацио" отстранил от работы дрессировщика орлов. Во время одного из матчей фанаты вдруг начали выкрикивать с трибун слово "Дуче" – именно такой титул носил лидер итальянских фашистов Бенито Муссолини. В ответ тренер птиц продемонстрировал трибунам "римский салют". Когда об этом стало известно, разразился страшный скандал. Орел – символ "Лацио", в свое время клуб заключил соглашение с компанией, которая занимается дрессировкой орлов, чтобы развлекать зрителей на трибунах. Но, вероятно, в ближайшее время любители футбола хищных птиц над стадионом не увидят.

В Китае мощный взрыв разнес фасады сразу нескольких домов. Обломки раскидало взрывной по всей улице, серьезно затруднив задачу спасателям. Машины просто не могли подъехать к месту ЧП. Не обошлось без жертв. Пока сообщается об одном погибшем и 33 пострадавших. По предварительной версии, взорвался бытовой газ.

В австралии случилось одно из самых необычных ограблений. Преступник просто-напросто сел за руль трактора и протаранил витрину магазина, в котором продавались мотоциклы. Затем он выскочил из кабины, закрепил на ковше все, до чего успел дотянуться и попытался скрыться. Вора задержали.

На Канарах собираются эвакуировать трех собак, которые застряли во дворе дома после извержения вулкана на острове Пальма. С помощью дрона животных собираются пронести над потоками лавы. По словам спасателей, собаки находятся в ловушке уже несколько недель и сильно истощены. Время от времени с воздуха им сбрасывают еду. Для спасения животных используют 50-тикиллограммовый беспилотник с сетью. С помощью приманки собак хотят заманить в сеть. На это у спасателей будет всего 4 минуты.



В Индии проливные дожди, затопившие улицы многих городов, не помешали одной из влюбленных пар сыграть свадьбу – они поплыли в храм в огромной кастрюле а по дороге устроили фотосессию. В пути кастрюлю с женихом и невестой подталкивали двое мужчин. Добравшись до храма, молодые обменялись цветочными гирляндами в знак своего бракосочетания. При этом невеста сказала, что свадьба получилась такой, о какой она даже не мечтала.