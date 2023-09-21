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21 сентября, 07:45

В мире

Профсоюзы США потребовали увеличить рост зарплат автопроизводителям в стране

Профсоюзы США потребовали увеличить рост зарплат автопроизводителям в стране

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В США бастуют автопроизводители. Там на работу не вышли 13 тысяч сотрудников. Как заявили профсоюзы, их может стать в 10 раз больше. Главное требование – поэтапный рост зарплаты на 36%.

Президент страны Джо Байден заявил, что ожидает от "большой тройки" больших уступок. Такой же позиции придерживается экс-президент США Дональд Трамп, поскольку остановка производства может укрепить позиции Китая на рынке электромобилей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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