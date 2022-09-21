Пользователи в Сети обсудили гимн Военно-космических сил США

Гимн Военно-космических сил США стали обсуждать в соцсетях. Одни пользователи сравнили его с главной темой из киносаги "Звездные войны". Другим торжественная песня напомнила кинопародии на воздушно-космические темы братьев Цукеров и Мэла Брукса.

Само название гимна Semper Supra, которое переводится с латыни как "Всегда сверху", стала отдельной темой для обсуждения. Внимательные пользователи указали авторам гимна на строчки в тексте про день и ночь, указав, что в космосе нет ни того, ни другого. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.