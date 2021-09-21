Итальянский фермер создал на поле 200-метровый портрет Федора Достоевского

200-метровый портрет Федора Достоевского появился на поле в Италии. С помощью трактора и косилки изображение сделал местный мастер Дарио Гамбарин.

Итальянец регулярно создает гигантские рисунки на полях в районе города Верона. Благодаря своему творчеству он стал известен за пределами страны. Новое творение художник посвятил 200-летнему юбилею русского писателя.

Свои выбор он объяснил любовью к творчеству Достоевского, а еще итальянцу понравилась необычная внешность писателя. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.