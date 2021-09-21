Ущерб от извержения вулкана на Канарах оценили в 400 млн евро

Вулкан острова Пальма уже нанес ущерб в 400 миллионов евро. И это не окончательные цифры, заявил глава правительства Канарских островов Анхель Виктор Торес.

Лава продолжает сжигать дома, отели и пальмовые рощи, эвакуируют местных жителей и туристов. Переломным, по словам местных властей, станет момент, когда потоки достигнут моря. Это может спровоцировать выброс токсичных газов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.